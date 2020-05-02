Video Türkiye Doğu Perinçek: "Eşcinselliğin Yeri Atatürk Cumhuriyetinde De Yoktu" Flaş Açıklamalar! / A Haber

Doğu Perinçek: "Eşcinselliğin Yeri Atatürk Cumhuriyetinde De Yoktu" Flaş Açıklamalar! / A Haber

Doğu Perinçek:
02.05.2020 | 16:04
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, A Haber'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yapılan çirkin saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Eşcinselliğin İslam dininde olduğu gibi Atatürk Cumhuriyetinde de yerinin olmadığını belirten Perinçek, "Eşcinsellik gibi çürümeler, yozluklar hiçbir şekilde Atatürk Cumhuriyeti tarafından olumlu karşılanmadı. Mahkum edildi." şeklide konuştu.

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