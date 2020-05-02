Doğu Perinçek: "Eşcinselliğin Yeri Atatürk Cumhuriyetinde De Yoktu" Flaş Açıklamalar! / A Haber
VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:36
13:39
01:53
Doğal hayata yem takviyesi 02.05.2020 | 13:55
01:41
31 ilde sokak kısıtlaması devam ediyor, meydanlardaki sakinlik kamerada 02.05.2020 | 13:50
01:22
Türkiye'nin 3 günlük virüs tablosu 02.05.2020 | 13:43
02:10
Başkan Erdoğan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki Hasta ve Doktorlarla Görüştü! 02.05.2020 | 11:34
03:45
Kanser hastaları virüse karşı nasıl önlem almalı? 02.05.2020 | 11:01
02:01
31 ilde sokak kısıtlamasında 2. Gün 02.05.2020 | 10:20
03:11
Sebze meyve tedariğinde sorun var mı? 01.05.2020 | 15:07
02:06
Sokak Sokak Koronavirüs Haritası! / A Haber 01.05.2020 | 13:19
01:06
Sokağa çıkma kısıtlaması çerçevesinde 1 Mayıs'ta marketler 14'e kadar açık 01.05.2020 | 13:19
01:13
Sokak kısıtlamasında ilk gün 01.05.2020 | 10:53
01:58
Virüse karşı aşı-ilaç ne zaman bulunacak? 01.05.2020 | 10:53
02:48
Taksim'de sessiz 1 Mayıs 01.05.2020 | 10:52
01:14
03:23
10:00
Türkiye'de Normalleşmeye Geçiş Nasıl Olacak? Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! 30.04.2020 | 14:45
02:37
Canan Kaftancıoğlu ifade vermek için adliyede 30.04.2020 | 13:43
01:41
İstanbul'da 3 günlük kısıtlama öncesi yoğunluk 30.04.2020 | 13:16
00:58
YÖK duyurdu! Öğrencilere 6 GB ücretsiz internet... 30.04.2020 | 10:57
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, A Haber'de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yapılan çirkin saldırı hakkında açıklamalarda bulundu. Eşcinselliğin İslam dininde olduğu gibi Atatürk Cumhuriyetinde de yerinin olmadığını belirten Perinçek, "Eşcinsellik gibi çürümeler, yozluklar hiçbir şekilde Atatürk Cumhuriyeti tarafından olumlu karşılanmadı. Mahkum edildi." şeklide konuştu.