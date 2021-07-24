Video Türkiye Hava Durumu 24-07-2021

Hava Durumu 24-07-2021

Hava Durumu 24-07-2021
24.07.2021 | 08:00

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OTOMATİK OYNAT

Hava Durumu 24-07-2021 01:30
Hava Durumu 24-07-2021 24.07.2021 | 08:00
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama 05:35
Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıl dönümünde coşkulu kutlama 23.07.2021 | 15:23
MSB: “Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı” | Video 01:58
MSB: “Kaş'ın 161 mil güneybatısında 45 kişinin bulunduğu bir tekne battı” | Video 23.07.2021 | 16:04
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum 05:30
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi "Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum" 23.07.2021 | 12:21
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi 01:29
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan selin vurduğu Rize'nin Güneysu ilçesine geldi 23.07.2021 | 12:49
Hava Durumu 23-07-2021 01:30
Hava Durumu 23-07-2021 23.07.2021 | 08:00
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Artvin'de sel bölgesinde vatandaşlara flaş uyarı! 04:47
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Artvin'de sel bölgesinde vatandaşlara flaş uyarı! 22.07.2021 | 14:48
ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Yüz binlerce Dolar parayı neden alıyorlar? İşte o gazeteciler ve basın kuruluşları... 11:15
ABD'nin fonladığı gazeteciler kimler? Yüz binlerce Dolar parayı neden alıyorlar? İşte o gazeteciler ve basın kuruluşları... 22.07.2021 | 12:36
MSB, bu görüntülerle açıkladı: Yunanistan 15 düzensiz göçmeni Türk Kara sularına itti | Video 02:01
MSB, bu görüntülerle açıkladı: Yunanistan 15 düzensiz göçmeni Türk Kara sularına itti | Video 22.07.2021 | 11:50
Hava Durumu 22-07-2021 01:30
Hava Durumu 22-07-2021 22.07.2021 | 08:00
Eski manken Gizem Akbaş'a gece kulübünde öldüresiye dayak! Görüntüler kan dondurdu 01:19
Eski manken Gizem Akbaş'a gece kulübünde öldüresiye dayak! Görüntüler kan dondurdu 22.07.2021 | 06:26
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net Kıbrıs mesajı: Bizim için bağımsız devletler vardır 03:52
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan çok net Kıbrıs mesajı: Bizim için bağımsız devletler vardır 21.07.2021 | 14:25
İsmail Demir paylaştı! İşte Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun tanıtım videosu 00:59
İsmail Demir paylaştı! İşte Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun tanıtım videosu 21.07.2021 | 13:10
Kıbrıs semalarında F-16’lar ve Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu | Video 00:44
Kıbrıs semalarında F-16’lar ve Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu | Video 21.07.2021 | 13:02
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi | Video 05:17
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi | Video 21.07.2021 | 12:02
Van'da 3 bin 180 rakımdaki 'Gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde 05:44
Van'da 3 bin 180 rakımdaki 'Gökyüzünün keskin gözleri' bayramda da görevde 21.07.2021 | 12:22
Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı 03:07
Bakan Pakdemirli, Marmara Denizi'nde dalış yaparak hayalet ağ çıkardı 21.07.2021 | 11:01
Hava Durumu 21-07-2021 01:30
Hava Durumu 21-07-2021 21.07.2021 | 08:00
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan tanıtım filmi yayımladı 00:26
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini anlatan tanıtım filmi yayımladı 21.07.2021 | 00:18
CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? İhanet trafiğini kim yönetti? 08:05
CHP 'Adil Öksüz' yalanına nasıl ortak oldu? İhanet trafiğini kim yönetti? 20.07.2021 | 22:23

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