SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı: Kararlıyız...
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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim mesajı: Kararlıyız... 06.09.2021 | 11:56
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKINCI TİHA'daki mesajı 02.09.2021 | 10:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katıldı. Erdoğan, yüz yüze eğitim ile ilgili çok net konuştu, "Sürdürmekte kararlıyız" dedi. Başkan Erdoğan, yüz yüze eğitimin sürmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirterek, aşı çağrısında bulundu. Erdoğan, meslek liselerinin Türkiye'nin kalkınma planlarında kritik rolünün olduğunun altını çizdi, "Mesleki eğitimi özendirmeye önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." diye konuştu.