SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Çelik Kubbe'yi envantere alıyoruz
Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Büyük gün 27 Ağustos” paylaşımıyla kamuoyunda büyük bir merak uyandırmıştı. Tarihi tören için ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dosta güven, düşmana korku verecek toplam 47 araçtan oluşan Gök Kubbe sistemlerini kahraman ordumuza kazandırıyoruz" dedi.
