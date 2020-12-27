Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılı hedeflerini açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021 yılının hedeflerini açıkladı. Açıklamada, çiftçilere 24 milyar lira tarımsal destek sağlanacağı ve uzman eller projesi kapsamında ülke genelinde 200 milyon lira hibe verileceği belirtildi.