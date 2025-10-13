22 yıllık hasret 24 saatte Esra Erol’da son buldu

ATV’nin beğeniyle izlenen programlarından Esra Erol’da bugün konu ve konuklarıyla ilgiyle izlendi. Amasya’da yaşayan Tülay Koç ve Emre Koç çifti, 2003 yılında Bursa Osmangazi Yurdundan evlatlık verilen, hiç görmediği kardeşi Recep’i bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi.