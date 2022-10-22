Video Yaşam 2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı…
2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı…

2.7 milyon lira dolandırdılar! 17 kişi gözaltına alındı…

22.10.2022 | 10:03

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Almanya’da faaliyet yürüten bir enerji şirketinin sahiplerini sahte belgelerle ve paravan şirketler kurmak suretiyle yaklaşık iki milyon 700 bin Euro dolandıran 17 kişi operasyonla yakalandı.

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