Video Yaşam 79 şüphelinin gözaltına alındığı DHKP/C operasyonu kamerada
79 şüphelinin gözaltına alındığı DHKP/C operasyonu kamerada

79 şüphelinin gözaltına alındığı DHKP/C operasyonu kamerada

15.10.2021 | 12:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

79 şüphelinin gözaltına alındığı DHKP/C operasyonu kamerada 03:33
79 şüphelinin gözaltına alındığı DHKP/C operasyonu kamerada 15.10.2021 | 12:32
Polis, bebeği ölümden kurtardı | Video 00:50
Polis, bebeği ölümden kurtardı | Video 15.10.2021 | 14:59
Vatandaşı da belediyeyi de isyan ettirdi | Video 00:12
Vatandaşı da belediyeyi de isyan ettirdi | Video 15.10.2021 | 14:57
İnşaatın 2’nci katından düşen işçi yaralandı 00:48
İnşaatın 2'nci katından düşen işçi yaralandı 15.10.2021 | 14:28
Esenyurt’ta market sahibi, kargaşa çıkartarak para çalan kadın hırsızları böyle kovdu! 04:11
Esenyurt'ta market sahibi, kargaşa çıkartarak para çalan kadın hırsızları böyle kovdu! 15.10.2021 | 13:55
Bağdatlılar TİKA’nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi’nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor 04:26
Bağdatlılar TİKA'nın restore ettiği Şeyh Abdulkadir Geylani Camii ve Türbesi'nin açılışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor 15.10.2021 | 14:11
Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı | Video 00:41
Araçtan yola kağıt paralar saçıldı, yayalar ve sürücüler toplamak için birbiriyle böyle yarıştı | Video 15.10.2021 | 14:12
Zonguldak’ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyede 02:50
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 9 kişi adliyede 15.10.2021 | 13:53
Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı 00:24
Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı 15.10.2021 | 12:15
Adana’da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı 01:35
Adana'da ihaleye fesat operasyonu: 200 gözaltı 15.10.2021 | 13:52
Gelini deveyle aldılar! Üsküdar’dan renkli manzara | Video 00:13
Gelini deveyle aldılar! Üsküdar'dan renkli manzara | Video 15.10.2021 | 13:27
Elazığ’da 4 saatte 3 araç kundaklandı | Video 04:44
Elazığ’da 4 saatte 3 araç kundaklandı | Video 15.10.2021 | 12:58
Meteoroloji uyardı, fırtına etkisini göstermeye başladı! Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı | Video 02:06
Meteoroloji uyardı, fırtına etkisini göstermeye başladı! Datça’da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı | Video 15.10.2021 | 12:58
60 yıl sonra boğazda kılıç balığı ağlara takıldı | Video 02:41
60 yıl sonra boğazda kılıç balığı ağlara takıldı | Video 15.10.2021 | 12:59
Lokantada kanlı infaz! Husumetlisini tüfekle öldürdü | Video 01:31
Lokantada kanlı infaz! Husumetlisini tüfekle öldürdü | Video 15.10.2021 | 12:58
Eskişehir’de sokak ortasındaki dehşet kamerada! Sevgilisini tekme tokat bayıltana kadar dövdü 01:43
Eskişehir'de sokak ortasındaki dehşet kamerada! Sevgilisini tekme tokat bayıltana kadar dövdü 15.10.2021 | 12:32
Rize’de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı 01:23
Rize'de sokak ortasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, 3 gözaltı 15.10.2021 | 12:32
Eniştesini bıçakladı, ’evimde kalıp, bana artistik yapıyordu’ dedi 01:23
Eniştesini bıçakladı, 'evimde kalıp, bana artistik yapıyordu' dedi 15.10.2021 | 12:01
Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü 01:31
Lokantada kanlı infaz...Husumetlisini tüfekle öldürdü 15.10.2021 | 12:01
Kızını iran’a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon 00:45
Kızını iran'a kaçırmak isteyen babaya havalimanında operasyon 15.10.2021 | 11:47

İstanbul merkezli 16 ilde terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 79 şüpheli gözaltına alınırken, 47 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik bugün saat 06.00'da 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 126 kişiye yönelik hava destekli gerçekleştirilen operasyona çok sayıda ekip katıldı. Operasyon kapsamında 79 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 47 kişiyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallerin yanı sıra 62 adet fişek, 3 adet silah ve bu silahlara ait 4 şarjör ele geçirildi. Yakalananlar arasında eylem için silahlı eğitim alan kişilerin yanı sıra, daha önce yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesinde DHKP/C Terör Örgütü'nün yurt dışı merkez komitesi ile bağlantısı olan ve şifreli yazışmaları olduğu tespit edilen şüphelerin de olduğu öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA