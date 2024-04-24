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Video Yaşam Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pitbull silahla bile durdurulamamış | Video
Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pitbull silahla bile durdurulamamış | Video

Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pitbull silahla bile durdurulamamış | Video

24.04.2024 | 09:25

Adana'da gece sahibine ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin silahla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı ancak yine de saldırıya devam ettiği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, pitbull cinsi köpeğin evden kaçması üzerine sahibi Hamza Saçıkirli, ailesiyle birlikte aramaya çıktı. Sokakta bulunan pitbull cinsi köpek, kendisini yakalamaya çalışan sahibi Saçıkirli'ye saldırıp, ayağından ısırdı. Oğlunun acı içinde yardım istemesi üzerine anne Havva Saçıkirli, müdahale etti. Havva Saçıkirli ile diğer oğlu Cengiz Saçıkirli, uzaklaştırmaya çalıştıkları köpeğin saldırısı ile ayaklarından ısırıldı. Ailenin yardım çağrıları üzerine çevredekiler, yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, köpek ısırması sonucu yaralanan anne ile 2 oğlunu, yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

SALDIRI ANI KAMERADA
Polis tarafından yakalanan köpek ise barınağa teslim edildi. Bu arada köpeğin aileye saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırı sırasında bir vatandaş, elindeki tabancayla saldırgan köpeğe ateş ederek köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak köpeğin saldırıya devam ettiği anlar ortaya çıktı.

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