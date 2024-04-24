Adana'daki Pitbull dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Pitbull silahla bile durdurulamamış | Video
Adana'da gece sahibine ve ailesine saldıran pitbull cinsi köpeğin silahla etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı ancak yine de saldırıya devam ettiği ortaya çıktı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Polis tarafından yakalanan köpek ise barınağa teslim edildi. Bu arada köpeğin aileye saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan saldırı sırasında bir vatandaş, elindeki tabancayla saldırgan köpeğe ateş ederek köpeği etkisiz hale getirmeye çalıştı ancak köpeğin saldırıya devam ettiği anlar ortaya çıktı.
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