Ani fren dorseyi yerinden çıkarttı | Video 24.04.2024 | 09:02 Düzce’de tırın ani fren yapması ile dorse yerinden söküldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Kervan Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce gişeler istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan S.Z. idaresindeki 27 ARJ 564 plakalı Mercedes marka kağıt yüklü tırın, sürücüsünün ani fren yapması sonrasında dorsesi yerinden çıktı. Sürücünün durumu fark etmesinin ardından aracın kupa kısmı ile tekrar birleştirmek için bölgeye vinç çağırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, dorse yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kupaya tekrar takıldı.