Video Yaşam Ankara Mogan Gölü’nde erkek cesedi bulundu | Video
Ankara Mogan Gölü’nde erkek cesedi bulundu | Video

Ankara Mogan Gölü’nde erkek cesedi bulundu | Video

03.12.2021 | 15:21

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Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Mogan Gölü’nde kimliği henüz belli olmayan bir erkek cesedi bulundu.

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Olay, Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Mogan Gölü'nün etrafında yürüyüş yapan vatandaşlar gölde bir erkek cesedi olduğunu fark etti ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden dalgıç polisler verdikleri uzun uğraş sonucunda cesedi sudan çıkartı. Ölen kişinin kimlik bilgilerinin henüz belli olmadığı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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