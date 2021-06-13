Video Yaşam Ankara’da 1 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

Ankara’da 1 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video

Ankara’da 1 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada | Video
13.06.2021 | 01:01

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Ankara’nın Sincan ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobiller yol kenarında bekleyen araçlara vururken 1 kişi ölümden döndü. Dehşete düşüren o anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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Olay, saat 18.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Ata Caddesi ile Dinçer Cadde kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferhat M. idaresindeki otomobil ile Olcay Y. kontrolündeki otomobil ile Dinçer Caddesi üzerinde bulunan kavşakta kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil park halindeki araçlara çarparak durabildi. O esnada otomobille ilgilenen Mehmet K. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada yaralanan Mehmet K.'yı Fatih Devlet Hastanesine sevk etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın görgü tanıklarından olan Metehan İnce, "Burada günlük kaza olmaktadır. Bu kavşağa yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyoruz. Biz durumu mahalle muhtarına da ilettik" dedi.

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