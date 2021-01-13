Video Yaşam Ankara’da 2 ayrı operasyonda 20 kg eroin ele geçirildi | Video

Ankara’da 2 ayrı operasyonda 20 kg eroin ele geçirildi | Video

Ankara’da 2 ayrı operasyonda 20 kg eroin ele geçirildi | Video
13.01.2021 | 08:30

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Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları 2 ayrı operasyonda toplam 20 kilogram eroin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda 7 kişi de gözaltı alındı.

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Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde daha önceden haklarında işlem yapılan Müslüm A.'nın, Evrim Ö. ve Ayhan A. ile birlikte Ergazi Mahallesi Batı Bulvarı Nevadium Konutlarında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşan ekipler, evin çevresinde beklemeye başladı. Belirlenen adrese uyuşturucu almak için gelen 2 kişiyi gözaltına alan ekipler, daha sonra eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında, toplam 5 kilogram eroin ele geçirilirken uyuşturucu sattıkları tespit edilen Evrim Ö., Müslüm A., Ayhan A., Ömer D., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

AFGAN UYRUKLU UYUŞTURUCU SATICILARININ EVİNDEN 15 KİLO EROİN ÇIKTI
Öte yandan, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin aynı gün yaptığı ikinci operasyonda ise 15 kilogram eroin olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışma sonucunda Afganistan uyruklu bir şahsın bir alışveriş merkezi civarında uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbarat aldı. Yapılan incelemede uyuşturucu satıcısını tespit ederek takip eden ekipler, önce uyuşturucu satıcısını yakaladı. Bunun üzerine sorguladıkları satıcıdan uyuşturucuyu Çubuk ilçesinden getirdiğini öğrenen polis ekipleri, şüpheli ile birlikte yola çıktı. Şüphelinin uyuşturucuyu aldığı evi göstermesi üzerine operasyonun düğmesine basan ekipler, yine Afgan uyruklu şahısların olduğu eve yaptıkları baskında 15 kilogram eroin maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi. Ekipler, gözaltına alınan Cevat Ahmedi, Mohammmad Rahmanı, Abdulwahab Oryakhıl ile ele geçen maddeleri polis merkezine götürdü.

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