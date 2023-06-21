Antalya merkezli 10 ilde 2 milyon TL’lik sanal arkadaşlık sitesi operasyonu | Video
Antalya merkezli 10 ilde sanal ortamda arkadaşlık siteleri üzerinden 2 milyon 80 bin TL’lik dolandırıcılık olayına karışanlara yönelik “yıldız” operasyonu yapıldı. Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.
10 İLDE YAPILDI
Projeli çalışma çerçevesinde, hedef şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Şanlıurfa, Hatay, Batman, Adana, İstanbul, Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon yapılarak, olayla ilgili 17 hedef şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ev, işyerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda elde edilen laptop, cep telefonları, sim kartlar ve dijital materyallere el konuldu.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü ifadelerinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulanarak, 4 şüpheli tutuklandı.
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