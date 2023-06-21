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Antalya merkezli 10 ilde 2 milyon TL’lik sanal arkadaşlık sitesi operasyonu | Video

Antalya merkezli 10 ilde 2 milyon TL’lik sanal arkadaşlık sitesi operasyonu | Video

21.06.2023 | 11:25

Antalya merkezli 10 ilde sanal ortamda arkadaşlık siteleri üzerinden 2 milyon 80 bin TL’lik dolandırıcılık olayına karışanlara yönelik “yıldız” operasyonu yapıldı. Operasyonda 17 şüpheli yakalanırken 4 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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Sazan Sarmalı olarak tabir edilen dolandırıcılık olayı ve sanal ortamda arkadaşlık siteleri üzerinden görüşme yapan bir takım kişiler, vatandaşları sözde avukat, savcı, görüşme yapan kızın babası rolünde arayarak, görüşme yaptığı kızın reşit olmadığını, sözde kız ile yapılan görüşmelerin kızın babası tarafından görülerek şikâyetçi olunduğu, kamu davası başlatılacağı ancak uzlaşma hakkının olduğu, para yatırıldığı takdirde dava açılmadan dosyanın kapanacağı söylenerek insanları korkutup inandırdı. Ardından ise verilen iban numaralarına para yatırılmasının sağlandığı dolandırıcılık olaylarına iştirak eden toplam 18 şüphelinin 17 eylemi sonrası meydana gelen toplam 2 milyon 80 bin TL'lik dolandırıcılık olayları ile ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince "Yıldız" isimli projeli çalışma başlatıldı.

10 İLDE YAPILDI
Projeli çalışma çerçevesinde, hedef şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli, Mersin, Nevşehir, Kayseri, Şanlıurfa, Hatay, Batman, Adana, İstanbul, Diyarbakır illerinde eş zamanlı operasyon yapılarak, olayla ilgili 17 hedef şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev, işyerleri ve üzerlerinde yapılan aramalarda elde edilen laptop, cep telefonları, sim kartlar ve dijital materyallere el konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü ifadelerinin ardından Savcılıktan serbest bırakıldı. 9 şüpheli hakkında çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulanarak, 4 şüpheli tutuklandı.

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