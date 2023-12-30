Antalya'da yılbaşı öncesi 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 30.12.2023 | 13:09 Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma tarafından 2 bin 523 litre sahte içki ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşan yılbaşı öncesi kaçak içki üreten ve satan şüphelilere yönelik çalışmalar yaptı. Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Aksu ilçesinde yapılan aramada ,1060 litre votka 560 litre cin, 403 litre tekila, 500 litre rom olmak üzere toplam 2 bin 523 litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.