Avcılar'da balkonu çöken bina mühürlendi | Video

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AVCILAR'da balkonu çöken bina tedbir amacıyla mühürlendi. Avcılar'da son 14 ayda balkonu çöken 7'nci bina olduğu belirlendi.
Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde emekli polis memuru Süleyman Yılmaz, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki yaşadığı dairede tadilat yaptığı sırada balkon çöktü. Balkonla beraber aşağı düşen Yılmaz yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan ev sahibini yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise tehlike oluşturan parçaları aldı. Avcılar Belediyesi ekipleri yaptıkları incelemeden sonra binanın önlem amacıyla mühürlenmesine karar verdi. Balkonda kalan ve tehlike oluşturan parçalar kepçe ile kırılarak alındı.
14 AYDA 7'NCİ BALKON
Ambarlı Mahallesi'ndeki son olayla birlikte Avcılar'da son 14 ay içerisinde kendiliğinden balkonu çöken bina sayısı 7'ye yükseldi. Çöken diğer 6 balkon ise şunlar 11 Ekim 2020 tarihinde Gümüşpala Mahallesi Çobansuyu Sokak'taki 5 katlı binanın 5'inci kat balkonu çöktü, park halindeki iki araçta hasar meydana geldi. 15 Aralık 2020 tarihinde Merkez Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm sürecine giren ancak, o tarihte henüz boşaltılmayan 5 katlı binanın 4 ve 5'inci kat balkonları, demirler sökülürken gürültü ile çöktü, 2 işçi ağır yaralandı. 9 Şubat 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi'ndeki Martı Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü kat balkonlarından biri kendiliğinden çöktü, ölen veya yaralanan olmadı. 4 Haziran 2021 tarihinde Denizköşkler Mahallesi'nde 4 katı binanın 2 ve 3'üncü kat balkonları yine kendiliğinden çöktü, bina mühürlendi. 3 Ağustos 2021 tarihinde ise Merkez Mahallesi Menekşe Sokak'ta bulunan o tarihte sadece 1 ailenin terk etmediği 30 yıllık 1 dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apartmanı'nın 4'üncü kat balkonu kendiliğinden çöktü. Olay üzerine bina mühürlendi. 18 Ekim 2021 tarihinde Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki 4 katlı Deviz Apartmanı'nın giriş katındaki balkon dün saat 16.30 sıralarında gürültü ile çökünce bina mühürlendi.