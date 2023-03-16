Video Yaşam Balıklıgöl'ün suyu normale dönüyor | Video
Balıklıgöl'ün suyu normale dönüyor | Video

Balıklıgöl'ün suyu normale dönüyor | Video

16.03.2023 | 08:54

Şanlıurfa'da sel felaketi nedeniyle çamur rengine dönüşen Balıklıgöl suyu, çamurdan arındırılarak eski haline döndürülmeye çalışılıyor.

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Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle hastane, ev, işyeri, cadde, sokak ve köprüler sel sularına teslim oldu. Sele teslim olan yerlerden biri de Dünyanın ilk ve tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl'dü. Selin vurduğu Balıklıgöl'de su çamur rengine dönüştü. Yaşanan olumsuzluklar sonrası Balıklıgöl'ü eski beraklığına kavuşması için çalışmalar yapılarak balıklara oksijen verilmeye başlandı.

Dünya'nın ilk ve tek doğal akvaryumunu merak eden vatandaşlar ise Balıklıgöl'e gelerek balıkların durumunu gözlemledi. Yaşanan sel felaketinden dolayı çamur rengine dönüşen Balıklıgöl'de balıkların daha sağlıklı olabilmesi için temizlik ve oksijen ihtiyaçları karşılanıyor.

Vatandaşlar ise Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'e gelerek sağanak yağışın ardından balıkların durumunu gözlemleyerek yetkililer tarafından yapılan temizlik ve oksijen ihtiyaçlarının karşılanmasından memnun olduklarını ifade etti.

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