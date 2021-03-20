Banka soyup borçlarını ödemiş
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İstanbul Eyüpsultan’da bir bankaya giren gaspçı güvenlik görevlisini biber gazı ile etkisiz hale getirip kasadaki 90 bin lirayı alıp kaçtı. Kaçan şüpheli Ağrı’da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.