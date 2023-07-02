Video Yaşam Bastonlu yaşlı kadın dilenci "Kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi | Video
Bastonlu yaşlı kadın dilenci

Bastonlu yaşlı kadın dilenci "Kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi | Video

02.07.2023 | 09:59

İstanbul Taksim'i mesken tutan dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 9’u çocuk 12 dilenci yakalandı. Bastonlu yaşlı bir kadın dilenci kendisini görüntüleyen basın mensubuna "kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi.

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Zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi'nde duygu sömürüsü yaparak para toplayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Taksim, Karaköy, Dolmabahçe ve İstiklal Caddesi'ni mesken tutan dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda hareketli anlar yaşandı. Mağdur rolü yapan dilenciler, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Bazıları dilendiğini inkar ederken, bastonlu yaşlı bir dilenci ise 'Kamerayı kapat' diyerek kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Operasyonda 9'u çocuk 12 dilenci yakalandı. Öte yandan operasyona katılan zabıta ekipleri, dilendirilen çocuklarla sohbet ederek onlara yardımcı oldukları görüldü.

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