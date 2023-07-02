Bastonlu yaşlı kadın dilenci "Kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi | Video
İstanbul Taksim'i mesken tutan dilencilere yönelik zabıta ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 9’u çocuk 12 dilenci yakalandı. Bastonlu yaşlı bir kadın dilenci kendisini görüntüleyen basın mensubuna "kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:03
Minibüs Van Gölü’ne uçtu: 11 yaralı | Video 02.07.2023 | 09:59
03:57
Bastonlu yaşlı kadın dilenci "Kamerayı kapat" diyerek tepki gösterdi | Video 02.07.2023 | 09:59
02:08
Başında gezdirdiği 3 muhabbet kuşuyla Taksim’de ilgi odağı oldu | Video 02.07.2023 | 09:59
06:48
01:24
00:59
02:44
Öldüren yumruk kamerada | Video 02.07.2023 | 08:53
01:08
02:46
02:34
02:09
Yabancı turistler Ağrı Dağı zirvesinde | Video 02.07.2023 | 08:44
00:31
Sason'da husumetli iki aile arasında silahlı kavga: 3 kişi yaralandı | Video 01.07.2023 | 16:58
00:45
03:45
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler Belgrad Ormanı'na akın etti | Video 01.07.2023 | 15:28
01:38
Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video 01.07.2023 | 15:21
08:14
06:04
01:18
Elazığ’da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı | Video 01.07.2023 | 14:45
05:06
İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı | Video 01.07.2023 | 14:34
05:11
Trabzon'da öldürdüğü taksicinin cesedini dereye atıp kaçmış! | Video 01.07.2023 | 13:40