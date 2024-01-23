Beşiktaş’ta dehşet anları kamerada: Fren yerine gaza basınca bina boşluğuna uçtu | Video
Beşiktaş’ta otomobilliyle yokuş aşağıya inen kadın sürücünün fren yerine gaza basınca korkulukları kırarak bina boşluğuna uçtuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaklaşık 8 metreden aşağıya uçan ve zemin kattaki dairenin demirliklerine çarpan kadın, sıkıştığı araçtan itfaiye tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
FREN YERİNE GAZA BASINCA BİNA BOŞLUĞUNA UÇMUŞTU
Kaza sonucu sürücü Tuygun araç içerisinde sıkışırken, sesleri duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı kadın sürücüyü sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etmişti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özgül Tuygun, ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Aracı gören bina sakinleri ise şoke olurken, boşluktaki otomobil çekici yardımıyla yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartılmıştı. Araç ardından emniyet otoparkına götürülmüştü.
FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ön cama çarpması nedeniyle başından yaralanan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Yaşanan o feci kazanın ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kadın sürücü kullandığı araçla frene basmadan korkulukları kırıp bina boşluğuna uçuyor.
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