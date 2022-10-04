Video Yaşam Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video
Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video

Beykoz'da oltasına yavru köpek balığı takıldı | Video

04.10.2022 | 13:46

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İstanbul Beykoz sahilinde balık tutmaya giden Arif Köse'nin oltasına Camgöz cinsi yavru köpek balığı takıldı. Köse, fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olta balıkçısı Arif Köse 2 Ekim Pazar günü akşam saatlerinde Beykoz sahilinde oltasını boğaza fırlattı. Bir süre sonra oltasında hareketliliği farkeden köse, oltasını güçlükle çekmeye başladı. Kısa sürede su yüzeyine çıkan yaklaşık 90 santim boyundaki balığı gören köse, şaşkına döndü. Köse'nin oltasına takılan balığın Camgöz cinsi yavru köpek balığı olduğu belirlendi. Balığı kıyıya çıkaran Köse, fotoğraf çektikten sonra tekrar denize bıraktı.

"YAKLAŞIK 90 SANTİM BOYUNDA 5 KİLOGRAM CİVARINDAYDI"
Arif Köse "Ben her hafta sonu Beykoz Çubukluda balık tutmaya giderim hobi olarak. Bu hafta sonu da öyle gittik. İlk önce istavrit aldık sonra palamut balığı çektik. Yemli olarak olta atmaya başladım. İlk önce irice bi vatoz balığı aldık. Onu azad ettikten sonra tekrar oltamı attım. Sonrasında şiddetli şekilde vurmaya başladı olta. Baya bi zorluk yaşadım. En son su yüzeyine çıkınca köpek balığı olduğunu anladık. Büyük bi sevinç ve heyecan oldu. İlk defa böyle bir şey ile karşılaştık. Etraftaki insanlar da baya bi heyecanlandılar. Köpek balığını zorda olsa kıyıya çıkardık. İğnelerinden kurtardıktan sonra, bir kaç hatıra fotoğrafı çektikten sonra doğasına bıraktık. Yaklaşık 90 santim boyunda 5 kilogram civarındaydı. Camgöz olarak geçiyormuş cinsi. Gayet sağlıklı bir balıktı. 2019 dan beri balık tutarım. Boş bulunduğum zamanlarda hep giderim" ifadelerini kullandı.

O anlar cep telefonuna yansıdı. Görüntülerde, oltasına takılan balığı güçlükle çeken köse, kısa süre sonra balığın Camgöz cinsi yavru köpek balığı olduğunu anladı. Köse, oltasına takılan balığı güçlükle kıyıya çıkardığı görülüyor.

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