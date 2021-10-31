Video Yaşam Beyoğlu'nda yol kapatıp halay çeken şahıslar kamerada | Video
Beyoğlu'nda yol kapatıp halay çeken şahıslar kamerada | Video

Beyoğlu'nda yol kapatıp halay çeken şahıslar kamerada | Video

31.10.2021 | 10:29

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Beyoğlu'nda yol kapatıp halay çeken şahıslar, kameralara yansıdı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, 2 şahsa toplam 2 bin 408 TL ceza kesti.

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Edinilen bilgilere göre olay dün gece yarısı Tarlabaşı Bulvarı'nda yaşandı. Caddenin sağ tarafına araçlarını park ederek yolu engelleyen şahıslar, halay çekmeye başladı. Halayın süresi uzayınca caddedeki trafik de yoğunlaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Motosikletli Şahin polisleri grubu dağıttı ve yolu tekrar araç trafiğine açtı.

Yol üzerine park ederek trafik akışını etkileyen ve yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 2 araç sürücüsüne "Hatalı Park", "Görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak", "Yüksek Sesli Müzik" maddelerinden toplamda 2 bin 408 TL cezai işlem uygulandı.
Polis ekipleri ayrıca Tarlabaşı Bulvarı üzerinde yasak park konumunda bulunan 122 araca da toplam 17 bin 568 TL ceza kesti.

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