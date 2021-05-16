Video Yaşam "Böyle hızlı araba mı kullanılır?" diyen 2 çocuk babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü | Video

"Böyle hızlı araba mı kullanılır?" diyen 2 çocuk babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü | Video

16.05.2021 | 09:47

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Bayrampaşa'da, otomobilini hızlı kullandığı için uyardığı Aytekin Özdemir tarafından kalbinden bıçaklanan 2 çocuk babası Mert Kaplan (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan katil zanlısı her yerde aranırken, Mert Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan, "O katilin bulunmasını istiyorum. O dışarıda dolanırken, biz burada her gün acı çekiyoruz" dedi.

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Olay, 6 Mayıs Perşembe akşamı saat 23.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Kaplan'a ait iş yerinde motokurye olarak çalışan Arif Kalimov'un kullandığı motosikletin tekerleği patladı. Durumu patronuna haber veren Kalimov, Kaplan'ı yardıma çağırdı. Motosikletin bozulduğu yere gelen Kaplan, motosikleti tamir ettiği sırada, Aytekin Özdemir'in kullandığı otomobil yanından hızlı bir şekilde geçti. Kaplan, otomobili hızlı kullanan Özdemir'e tepki gösterdi. Kendisine gösterilen tepkileri duyan Özdemir, durarak Kaplan'ı beklemeye başladı. Otomobilin yanına giden Kaplan, Özdemir'e "Kardeşim biraz yavaş kullan aracı, neredeyse bizi öldürüyordun. Böyle hızlı araba mı kullanılır?" dedi.

"2 ÇOCUK BABASI ADAMI KALBİNDEN BIÇAKLAYIP, ÖLDÜRDÜ"

Kendisine gösterilen tepkilere sinirlenen Özdemir, yanındaki bıçakla araçtan inip Kaplan'a saldırdı. Saldırıya uğrayan adam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaplan'ı önce elinden sonra da kalbinden bıçaklayan saldırgan, daha sonra aracına binip olay yerinden uzaklaştı. Kanlar içinde kalan Kaplan, o esnada şans eseri olay yerinde bulunan bir ambulansa gitti. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kaplan'ı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptıkları incelemelerin ardından Özdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Mert Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Özdemir'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

"BIÇAK KELİMESİNİ DUYDUM"
Yaşananları anlatan Mert Kaplan'ın eşi Yıldız Kaplan, "Eşim evde. Motorcumuz eşimi arıyor. Eşime motosikletin bozulduğunu söylediler. Eşim de motorcumuzun yanına gitti. Aradan 1-2 saat geçti. Merak edip, eşimi aradım. Telefonu bir bayan açtı. Arkadan sesler geliyordu. 'Medet'i ara' dedi. Bıçak kelimesini duydum. Medet'i aradım. 'Ağabeyine bir şey olmuş' dedim. 'Buraya gel, gidelim' dedim. Sonra eşimi tekrar aradım. Ambulanstaki bayan açtı bu sefer. 'Eşiniz göğsünden bıçaklandı. Hastaneye gidiyoruz, siz de gelin' dedi. Ondan sonra Medet geldi, apar topar hastaneye gittik. Doktorlar yolda kalp masajı yapmış. Ameliyata almışlar. Kanamayı durduramamışlar" dedi.

"O DIŞARIDA DOLANIRKEN, BİZ BURADA HER GÜN ACI ÇEKİYORUZ"
Çocuklarına henüz durumu anlatamadığını belirten anne Kaplan, "Aradan 1 saat geçti. Doktor çağırdı. Eşimi kaybettiğimi söyledi. Ondan sonra ben fenalaştım. Serum takmışlar anca kendime geldim. Şu an eşim yok. Çok üzgünüm. Çocuklarım daha bilmiyor. Her gün babalarını soruyorlar. Ben de uzak bir yere gittiğini söylüyorum. 'Ne zaman gelecek?' diye soruyorlar. Ben de 'Babanızı görmüyorum, gelecek' diyorum. Babalarının telefonunu görüyorlar, 'Babam niye telefonunu bıraktı?' diye soruyorlar bu sefer. 'Unutmuş' diyorum. Oğlum bugün uyandığında 'Babamı rüyamda gördüm' dedi. Babasının onu çok sevdiğini görmüş. O katilin bulunmasını istiyorum. Bir an önce yakalansın. O dışarıda dolanırken, biz burada her gün acı çekiyoruz. Her gün babalarını soruyorlar. Ben acı çekiyorum. Dayanamıyorum artık. Bir an önce bulunsun katil" ifadelerini kullandı.

"AĞABEYİMİN AORT DAMARINI KESİYOR"
Mert Kaplan'ın kardeşi Medet Kaplan ise saldırganın bıçak darbesiyle ağabeyinin aort damarını kestiğini ifade ederek, "Ağabeyim bana dükkanda yardım ediyordu. Motorcumuzun Esenler'de lastiği patlıyor. Ağabeyimden yardım istiyor. Ağabeyim de 'Bekle geliyorum' diyor. Gidiyor lastiği tamir ediyor. Birlikte dönüyorlar. Sokağın orada 06 AYT 061 plakalı araç, çok hızlı bir şekilde yanlarından geçiyor. Tuna Caddesi'nin orada ağabeyimleri bekliyor. Ağabeyim yanına gidip, 'Kardeşim biraz yavaş kullan aracı, neredeyse bizi öldürüyordun. Böyle araç mı kullanılır?' diye uyarıyor. Ondan sonra o da bıçakla iniyor. Ağabeyim hiçbir tepki vermiyor. O bıçakla inince ağabeyim polisi arıyor. Bir kişi Aytekin Özdemir'i tutuyor ama bu yetersiz kalıyor. Bir tane bıçağı sallıyor, ağabeyimin sağ elli kesiliyor. Bir tane daha sallıyor o da ağabeyimin aort damarını kesiyor. Ağabeyim buna bir tane vuruyor ve uzaklaşıyor. Şans eseri de karşıdan bir tane ambulans geliyor. Ağabeyim yürüyerek ambulansa gidiyor. Aradan geçen 2 dakika sonra polis geliyor. Ağabeyim, polislere iyi olduğunu söylüyor. Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne kaldırıyorlar. Ameliyata aldılar fakat kurtarılamadı" şeklinde konuştu.

"SOKAKTA KÖPEĞE ATEŞ EDİP, ÖLDÜREN BİR ŞAHIS"
Aytekin Özdemir'in daha önce de sokakta bir köpeği ateş edip, öldürdüğünü iddia eden Medet Kaplan, "Katil zanlısı 2 çocuğu babasız bıraktı. Genç bir eşi vardı. 1 kardeşi ben, annesi babası ise yaşlı. Her gün hastaneye götürüyoruz. Yani bizim ailemizi tamamen mahvetti bu kişi. Bu şahıs, daha önceden de sabıkaları bulunan bir şahıs. Uyuşturucu madde kullanımından, sokakta köpeğe ateş edip de öldüren bir şahıs. Ailesi bunun nasıl bir kişilik, serseri olduğunu biliyordu. Buna rağmen babası altına araba veriyor. Cebine para koyuyor, elalemin çocuğuna sebep oluyor. Bizlere sebep oldu, bir başkasına daha sebep olacak" dedi.

"ARACINA BİNİP KAÇTI"
Olay günü Mert Kaplan'ın yanında olan Arif Kalimov, "Mert ağabeyim ile geliyorduk. O şahıs, çok hızlı bir şekilde araç kullandı. Çarpmadı ama çarpacaktı. Ağabeyim de 'Kardeşim böyle hızlı araba mı kullanılır?' diye uyardı. O arada tartışma başladı. Şahıs, bıçakla arabadan indi. Ağabeyim hiç kavga eder diye beklemiyordu. Ağabeyimi bıçakladı. Olaydan sonra aracına binip kaçtı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan polisin, Özdemir'e telefonla ulaşarak teslim olmasını istediği, Özdemir'in "Teslim olmayacağım, beni yakalayamayacaksınız" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Özdemir'i yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

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