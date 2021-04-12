Bursa'da güvercin kavgası kanlı bitti | Video
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Bursa'da dayı ve yeğen arasında güvercin bakma meselesi yüzünden çıkan kavgada kan aktı.
Olay, merkez ilçe Osmangazi'ye bağlı Kemerçeşme Mahallesi Kerem Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir araları açık olan O.K 37 ve yeğeni B.A (25) güvercin yüzünden tartışmaya başladı. İkilinin sözlü olarak başladığı tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tarafların yumruk ve sopa kullandıkları iddia edilen kavga kanlı bitti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, birbirlerinden şikayetçi olan dayı ve yeğen ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü.