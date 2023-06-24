Çan’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı | Video 24.06.2023 | 14:09 Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Göle köyü giriş yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çan ilçesine bağlı Dereoba köyünden Etli köyü istikametine gitmekte olan Mehmet Ürkmez yönetimindeki otomobil ile Etili köyü istikametinden gelerek Uzunalan köyüne seyir halinde olan Fatih Cengel yönetimindeki otomobil Göle köyü girişi yol kavşağında kafa kafa çarpıştı. Kazada hafif yaralanan 7 kişi olay yerine gelen üç ambulans ile Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.