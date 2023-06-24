Çan’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı | Video
Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Göle köyü giriş yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 7 kişi hafif yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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