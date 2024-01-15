Video Yaşam Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video
Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video

Canlı yayın açıp mahalle arasında havaya ateş açan maganda kamerada | Video

15.01.2024 | 10:18

Küçükçekmece’de bir şahıs, aracıyla seyir halindeyken tabancasını çıkarıp havaya defalarca ateş etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli, her gece mahallede ateş açtığı iddia edildi.

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Olay, Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Eren G. isimli bir şahıs sosyal medya hesabından yayın açarak aracıyla seyretti. Şahıs daha sonra yanında bulunan silahla rastgele havaya ateş etmeye başladı. Defalarca kez mahalle arasında havaya doğru ateş eden şüpheli, tehlike saçarken yaşanan olayda ölen yada yaralananın olmadı.

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