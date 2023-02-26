Çantası çalınan kadın gaspçıların peşinden böyle koştu | Video
Kağıthane’de sokakta yürüyen bir kadın motosikletli seyreden kasklı şahıslar tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan kadın bir süre şahısların peşinden koştu. Olay anı kameralara yansırken, şüpheli şahıs Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
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