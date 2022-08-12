Video Yaşam Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Video
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Video

Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem | Video

12.08.2022 | 10:02

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Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kent merkezinde hissedilen deprem sebebiyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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Çorum'da 4,2 büyüklüğünde meydana gelen depremle sallandı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre merkez üssü Çorum'da yaşanan deprem, yerin 5,50kilometre altında meydana geldi.

Deprem sebebiyle ilk beirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Deprem kent merkezinde kısa süreli hissedildi.

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