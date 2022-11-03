Video Yaşam Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı | Video
Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı | Video

Denize atlayan genç kızın hayatını polis kurtardı | Video

03.11.2022 | 14:12

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İstanbul Kadıköy’de 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Sümeyye D. sabah erken saatlerde bir anda kendisini denize attı. Etraftakiler panikle genç kızın çırpınışlarına bakarken Rıhtımda görevli polis memuru M.Ç. hemen suya atlayıp Sümeyye D.’yi karaya çıkardı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken genç kız ve polis memuru hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın 2021 yılında anne ve babasını kaybettiği bir süredir de psikolojik sorunlarının olduğu öğrenildi.

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Kadıköy Rıhtımda dün sabah saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İskeleye gelen genç bir kız bir süre kenarda bekledikten sonra bir anda kendisini denize bıraktı. Bir süre çırpındı, ardından hareketsiz kaldı. Çevredekilerin panikle bağırmaları üzerine Rıhtımda görevli polis memuru M.Ç. genç kızı kurtarmak için biran bile tereddüt etmeden denize atladı. Uzun uğraşlar ve çevredekilerin yardımıyla genç kız ölmekten kurtarıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis memuru ve hayatını kurtardığı genç kız hemen hastaneye kaldırıldı. İkisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kızın 2021 yılında anne ve babasını kaybettiği, bu vefatların ardından bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Bir üniversitede psikoloji bölümü öğrencisi olan genç kızın daha önce de böyle bir girişimde bulunduğu iddia edilirken ailesinin de 4 gündür kendisini aradığı geçmişte de kayıp başvurularında bulunulduğu öğrenildi.

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