Video Yaşam Dev orkinos balığı, ölü olarak kıyıya vurdu! | Video
Dev orkinos balığı, ölü olarak kıyıya vurdu! | Video

Dev orkinos balığı, ölü olarak kıyıya vurdu! | Video

09.05.2022 | 16:30

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Kocaeli Darıca Sahili Balyanoz Koyu’nda, dev bir orkinos balığı ölü olarak sahile vurdu. Belediye ekipleri balığı çıkartarak incelenmesi için yetkililere teslim etti.

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Kocaeli İzmit Körfezi'nde, yapılan temizlik çalışmaları sonrası her geçen gün hem içerisinde hem de çevresinde canlı popülasyonu artıyor.

Geçtiğimiz günlerde, yıllar sonra ilk defa dev bir orkinos balığı, bir dalgıç tarafından su altı kamerası ile görüntülenmiş ve "İzmit Körfezi eski günlerine geri dönüyor" şeklinde yorumlanmıştı.

Bugün sabah saatlerinde ise dev bir başka Orkinos Balığı, Darıca Balyanoz Koyu'nda ölü olarak kıyıya vurdu. Bir metrenin üzerinde olan kilolarca ağırlığındaki Orkinos, her ne kadar cansız olarak bulunsa da, Körfez'de 30-40 yıl önce olduğu gibi, dev orkinosları görmek herkesi bir hayli heyecanlandırdı.

Cansız bulunan Orkinos, Darıca Belediyesine bağlı Zabıta ekipleri tarafından güçlükle sudan alınarak bir araca bindirilerek, incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.

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