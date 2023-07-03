Düğünden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı | Video
Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında yaralı sayısı 9 oldu.
Olayı anlatan kazazedeler, "Bursa'da bir yakınımızın düğününe katılmıştık. Gece 03.00'te yola çıktık. Terme'ye doğru giderken kaza yaptık. Araç bir anda refüje çarparak devrildi. Hepimize geçmiş olsun" dediler.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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