Video Yaşam Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var" | Video

Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var" | Video

Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not:
07.05.2021 | 09:19

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul Eyüpsultan'da oto yıkama dükkanında ruhsatsız silah satan şüphelilere operasyon 01:09
İstanbul Eyüpsultan'da oto yıkama dükkanında ruhsatsız silah satan şüphelilere operasyon 07.05.2021 | 09:54
İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay. Yere düşen engelli adamı kimse kaldırmadı | Video 00:55
İstanbul’un göbeğinde insanlık ölmüş dedirten olay. Yere düşen engelli adamı kimse kaldırmadı | Video 07.05.2021 | 10:07
Doğum gününde öldü, polis ölümü şüpheli buldu | Video 02:22
Doğum gününde öldü, polis ölümü şüpheli buldu | Video 07.05.2021 | 09:55
Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı 00:15
Thodex'in kripto para vurguncusu firari kurucusunu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'taki görüntüleri ortaya çıktı 07.05.2021 | 09:56
Çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçakladı, hiçbir şey olmamış gibi izledi | Video 03:45
Çocukluk arkadaşını öldüresiye bıçakladı, hiçbir şey olmamış gibi izledi | Video 07.05.2021 | 09:45
Lüks otomobili ile polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı | Video 01:29
Lüks otomobili ile polisten kaçtı, silah ve sahte izin belgesiyle yakalandı | Video 07.05.2021 | 09:19
Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: Kaputta kedi var | Video 03:32
Duyarlı vatandaştan otomobilin sürücüsüne not: "Kaputta kedi var" | Video 07.05.2021 | 09:19
Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü 01:41
Ankara'da yürek yakan olay! Kuyuya düşen 6 yaşındaki çocuk öldü 07.05.2021 | 09:02
İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada 05:06
İstanbul Sarıyer'de vahşet! Köpeği silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şahıs kamerada 07.05.2021 | 09:02
Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar | Video 04:08
Kumar baskınında ceza yememek için tuvalete ve tezgah altına saklandılar | Video 07.05.2021 | 08:25
İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada 02:48
İzmir ve Muğla semalarında Elon Musk'ın Space X Starlink uydularının şaşırtan ışıklı görüntüleri kamerada 07.05.2021 | 08:30
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın 03:29
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın 06.05.2021 | 16:29
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 01:10
Adana'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 06.05.2021 | 17:25
Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürmüş 01:32
Ağabeyini, kavgaya giderken kendisini durdurmaya çalıştığı için öldürmüş 06.05.2021 | 17:22
Antalya'da pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor 03:59
Antalya'da pandemi kurallarını ihlal edenler 'dijital göz'den kaçmıyor 06.05.2021 | 10:00
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 01:06
Sakarya Adapazarı'nda bıçaklı kavga! 3 yaralı | Video 07.05.2021 | 08:29
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 00:52
Karabük Safranbolu'da kaza: 4 yaralı 07.05.2021 | 08:29
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 04:00
Bursa'da kauçuk fabrikasında korkutan yangın: 6 işçi hastaneye kaldırıldı | Video 07.05.2021 | 07:44
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 01:47
Ankara semalarında “Starlink” uyduları görüldü | Video 07.05.2021 | 07:44
TRT EBA TV 7 Mayıs 2021 Cuma Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (7 Mayıs 2021 Cuma) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 07.05.2021 | 07:16

Osmaniye’de bir vatandaş, markete gittiği sırada park halindeki otomobilin kaputundan gelen kedi sesine duyarsız kalamadı. Otomobil çalıştığında kedinin zarar göreceğini düşünen duyarlı vatandaş sürücüyü uyarmak için aracın camına “Kaputta kedi var” notunu bıraktı. Yazıyı fark eden otomobil sahibinin itfaiye ekiplerinden yardım istemesiyle araçta sıkışan yavru kedi bir saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Hacı Osmanlı Mahallesi Akyar Caddesinde bulunan apartmanın bahçesinde park halindeki bir otomobilin kaputuna kedi girdi. İsmail Biçici isimli bir vatandaş, markete gittiği sırada kaputun altından gelen kedi sesine duyarsız kalmadı. Etrafta araç sahibini bulamayan Biçici, araç çalıştığında kedinin zarar görmemesi için otomobilin camına sürücüyü uyaran "Kaputta kedi var" notunu bıraktı. Camdaki notu gören araç sahibi Tarık Gedik, kediyi kendi imkânları ile bulunduğu yerden çıkartmak istedi. Başarılı olamayan Gedik, çareyi itfaiyeden yardım istemekte buldu. Olay yerine gelen Osmaniye Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri vatandaşlarında desteği ile otomobilin kaputundan bagaj kısmına kaçan yavru kediyi bir saat süren çalışmayla kurtardı. Daha sonra başka bir aracın kaputuna giren yavru kedi bu defa bulunduğu yerden kolaylıkla kurtarıldı.

Araçtan kedinin çıkası için bir saat uğraştıklarını ifade eden araç sahibi Tarık Gedik, "Kendi imkânlarımızla çıkartamayınca itfaiyeyi aramak zorunda kaldık. Komşum İsmail abide yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri ile birlikte arabadan kediyi çıkartmış olduk" diye konuştu.

Kediye zarar gelmemesi için aracın camına not bıraktığını belirten İsmail Biçici, "Sabah markete giderken arabanın içinden ses geldiğini duydum. Arabayı hareket ettirirler bir sıkıntı olur diye bir kâğıt parçasına not yazdım, kaputta kedi var diye. Tekrar marketten geldiğimde itfaiye gelmiş kediyi çıkartmaya uğraşıyorlardı. Bende yardımcı oldum beraber çıkarttık yavru kediyi" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA