Evlerinde yakalanan hırsızlık şebekesi tutuklandı | Video
Denizli’de iş yerinden hırsızlık yapan ve JASAT tarafından yapılan operasyonla evlerinde yakalanan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HIRSIZLAR TOPLANDI
Mahalledeki bir çok eve giren jandarma ekipleri, çok sayıda kişinin GBT sorgusunu yaptı. Yapılan sorgulamada hırsızlığı gerçekleştiren S.T., A.D., A.C. ve T.C., kıskıvrak yakalandı. Teker teker karakola götürülen şüphelilerin ifadesi alacak olan jandarma ekipleri, böylelikle bir olayı daha aydınlatmış oldu.
İfadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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