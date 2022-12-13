'Ezel' dizisi Müge Anlı'da gerçek oldu! Adını Ezel Bayraktar olarak değiştiren Ömer Can, canlı yayına çıktı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:44
03:15
Silahlı saldırıya uğrayan minibüsçünün kaza anı kamerada | Video 13.12.2022 | 15:07
01:37
01:05
Bariyere çarpıp ters dönen otomobilden sağ çıktı | Video 13.12.2022 | 14:01
02:18
Ordu’da 90 yaşındaki baba, oğlunu ve gelinini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 13:54
00:12
00:42
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 13.12.2022 | 13:04
01:23
00:20
8 yaşındaki oğlunu boğa saldırısından böyle kurtardı | Video 13.12.2022 | 12:54
00:51
Sobaya tiner dökünce yüzü yandı | Video 13.12.2022 | 12:21
03:37
07:24
00:08
00:46
‘Dur’ ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu ve tabanca çıktı | Video 13.12.2022 | 11:14
08:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Aralık 2022 Salı atv izle! | Video 13.12.2022 | 11:08
05:07
01:09
Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 13.12.2022 | 10:25
03:58
Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
02:57
Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan olay gündeme damga vurdu. Ağabeyinin evini sattırdıktan sonra kanser hastası yengesinin tedavi parasını alıp ortadan kaybolan 26 yaşındaki Ömer Can Aslanhan, adını Ezel Bayraktar olarak değiştirdi. Canlı yayına gelen Ömer (Ezel Bayraktar), ailesinin baskısından dolayı ortadan kaybolduğunu ve tedavi paralarını harcadığını belirtti. O anlar gündem oldu.