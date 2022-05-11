Fatih'te tramvayla İETT otobüsünün çarpıştığı kaza kamerada | Video

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İstanbul Fatih'te Haseki Durağı yakınında raylı yola giren İETT otobüsüyle tramvay çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan bazı yolcular yaralandı. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Tramvay seferlerinde aksamanın yaşandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.