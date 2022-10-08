Fatih'te yüzü maskeli 2 hırsız, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını böyle çaldı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
Şile’de el freni çekilmeyen otomobil denize düştü | Video 08.10.2022 | 10:44
01:38
Kartal’da korkutan yangın: Kafe alev alev yandı | Video 08.10.2022 | 10:43
01:45
01:02
İstanbul'da 3.5 ton sahte alkol ele geçirildi | Video 08.10.2022 | 09:47
00:42
Tekirdağ’da PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu: 6 tutuklu | Video 08.10.2022 | 09:18
00:47
Edirne'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı | Video 08.10.2022 | 09:18
01:08
Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 1 ölü | Video 07.10.2022 | 20:23
01:19
Bataklığa saplanan inek kurtarıldı | Video 07.10.2022 | 18:36
04:10
01:41
Refüjde unutulan şüpheli valiz paniğe neden oldu | Video 07.10.2022 | 18:09
06:07
02:22
Mardin'de çocuk parkını ateşe verdiler! O anlar kamerada | Video 07.10.2022 | 16:15
01:19
Kırklareli'nde 1 ton 320 litre sahte içki ele geçirildi | Video 07.10.2022 | 16:11
02:05
Marmara Denizi'nde ulaşıma poyraz engeli | Video 07.10.2022 | 15:28
03:21
02:18
Freni boşalan kamyon taksi durağını biçerek şarampole uçtu | Video 07.10.2022 | 15:19
03:23
Kaza sonrası tekmeli tokatlı kavga kamerada | Video 07.10.2022 | 15:19
02:47
06:46
İstanbul Fatih’te yüzlerini cerrahi maskeyle gizlemeye çalışan iki kadın, tekerlekli sandalyeli kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Şüpheli kadınlar daha sonra cadde üzerinde kendilerini bekleyen otomobile binerek hızla uzaklaştı. Mağaza önünde bekleyen iki kadın ise kısa süre içerisinde çantanın tekerlekli sandalyede asılı olmadığını fark etti. Çantanın çalındığı anlayan kadınlar, otomobilin peşinden koşsa da yakalamayı başaramadı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan hırsızlık, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, biri başörtülü, biri şapkalı iki kadın, yüzlerini cerrahi maskeyle gizleyerek mağazanın önünde duran kadınların yanına yaklaşıyor. Şüphelilerden biri, ayakta duran kadını oyalarken diğeri ise tekerlekli sandalyeden çantayı çalıyor. Şüpheliler daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşıyor.