Gaziantep'te 14 adet kaçak ruhsatsız silah ele geçirildi: 11 gözaltı | Video
Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
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