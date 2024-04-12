Video Yaşam Gaziantep'te 14 adet kaçak ruhsatsız silah ele geçirildi: 11 gözaltı | Video
Gaziantep'te 14 adet kaçak ruhsatsız silah ele geçirildi: 11 gözaltı | Video

Gaziantep'te 14 adet kaçak ruhsatsız silah ele geçirildi: 11 gözaltı | Video

12.04.2024 | 15:16

Gaziantep'te silah kaçakçılığına yönelik operasyonda 14 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, İslahiye ve Yavuzeli ilçelerinde çalışma yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar kapsamında 11 ayrı şüpheli şahsın üzerinde, ikametinde, aracında ve işyerlerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde 10 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 121 adet tabanca fişeği ve 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da ’ZIPKIN-5’ Operasyonu | Video 00:33
Tekirdağ'da 'ZIPKIN-5' Operasyonu | Video 12.04.2024 | 14:46
Haraca bağlanmak istenen iş yeri bir haftada ikinci kez kurşunlandı! ‘Can Dalton’ saldırısı kamerada | Video 03:13
Haraca bağlanmak istenen iş yeri bir haftada ikinci kez kurşunlandı! ‘Can Dalton’ saldırısı kamerada | Video 12.04.2024 | 15:39
Hatay’da 3.2 büyüklüğünde deprem! | Video 00:32
Hatay'da 3.2 büyüklüğünde deprem! | Video 12.04.2024 | 15:37
Gaziantep’te 14 adet kaçak ruhsatsız silah ele geçirildi: 11 gözaltı | Video 00:31
Gaziantep'te 14 adet kaçak ruhsatsız silah ele geçirildi: 11 gözaltı | Video 12.04.2024 | 15:16
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, motosiklet alev aldı! O anlar kamerada | Video 02:15
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, motosiklet alev aldı! O anlar kamerada | Video 12.04.2024 | 15:15
Gaziantep’te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:19
Gaziantep'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 12.04.2024 | 13:53
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı | Video 05:39
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı | Video 12.04.2024 | 12:39
Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video 02:27
Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video 12.04.2024 | 12:39
Esenyurt TEM’de makas kazası: 2 yaralı | Video 00:57
Esenyurt TEM’de makas kazası: 2 yaralı | Video 12.04.2024 | 12:39
Üsküdar’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi | Video 00:45
Üsküdar’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi | Video 12.04.2024 | 13:09
Bursa’da makas atarak ilerlerken önündeki araca çarpan otomobil, metro istasyonuna girdi | Video 02:35
Bursa’da makas atarak ilerlerken önündeki araca çarpan otomobil, metro istasyonuna girdi | Video 12.04.2024 | 10:54
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 00:30
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 12.04.2024 | 12:38
İzmit’te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video 02:20
İzmit'te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video 12.04.2024 | 12:38
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sevgilisini rahatsız eden kişiye kurşun yağdırdı! | Video 01:29
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sevgilisini rahatsız eden kişiye kurşun yağdırdı! | Video 12.04.2024 | 11:05
2023’ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video 00:29
2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video 12.04.2024 | 10:57
Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 00:42
Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2024 | 10:55
Bursa’da 6 katlı binanın giriş katı alev alev böyle yandı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 01:11
Bursa'da 6 katlı binanın giriş katı alev alev böyle yandı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 12.04.2024 | 10:12
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi | Video 03:05
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi | Video 12.04.2024 | 10:05
Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! Torbacı, babamın kalbi... 00:11
Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! "Torbacı, babamın kalbi..." 12.04.2024 | 10:41
Eskişehir’den Bursa’ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada | Video 01:18
Eskişehir'den Bursa'ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada | Video 12.04.2024 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA