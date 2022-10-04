Güngören'de trafikte yol verme kavgası kamerada | Video

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GÜNGÖREN'de motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Diğer sürücüler sonlandırdığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, motokurye ile diğer sürücünün kavga ettiği, ikilinin kavgaya yerde devam ettikleri ve çevredeki diğer sürücülerin araya girip olayı sonlandırdığı görülüyor.