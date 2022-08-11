Güzelliğiyle hayran bırakan doğa harikası şelale, keşfedilmeyi bekliyor | Video

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Çorum’da doğal güzelliği ile kendisine hayran bırakan ve keşfedilmeyi bekleyen Budakören Şelalesi, havadan görüntülendi.
Eşsiz güzelliği ile kendisine hayran bırakan şelaleyi Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Sarı, havadan görüntüledi. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine şelaleye giderek çekim yaptığını açıklayan Doç. Dr. Sarı, "Bir arkadaşım Budakören köyünde büyü9k bir şelale olduğunu ve orada çekim yapabileğimi söyledi. Bunun üzerine bölgeye gittim. Açıkçası bu kadar büyük ve muazzam bir şelale beklemiyordum. İnternetten yaptığım araştırmalarda da bölgede şelale olduğuna dair bir bilginin var olduğunu görmemiştim. Şelaleyi farklı açılardan çekerek yayınladım. Şelaleyi tüm Türkiyeye ve dünyaya tanıtmış oldum. Bu şekilde gerek şehrimizin gerek ülkemizin gizli kalmış güzellikleri dronla çekilmesi iyi olacaktır" dedi.