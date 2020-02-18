Halk otobüsünde fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi... O anlar kamerada | Video

Şanlıurfa’da halk otobüsünde rahatsızlanan yolcuyu, güzergahının dışına çıkan şoför hastaneye yetiştirdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan ve Karaköprü hattında seyir eden 73 nolu halk otobüsünde bulunan yolculardan biri aniden fenalaştı. Diğer yolcuların ikazı üzerine ise hak otobüsü şoförü Mahmut Tiler, güzergahın dışına çıkarak hastaneye doğru hareket etti. 9 yıllık otobüs şoförü, fenalaşan şahsı otobüste bulunan diğer yolcularla birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma hastanesine götürdü. Yolcuların yardımıyla otobüsten indirilen şahsa, sedye ile götürüldüğü hastane acil servisinde müdahale edildi.

Fenalaşan yolcuyu hastaneye bırakan sürücü Mahmut Tiler, diğer yolcularla birlikte tekrar güzergahına dönerken yaşanan o anlar ise halk otobüsündeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Mahmut Tiler'i makamında ağırlayarak, duyarlı davranışı nedeniyle teşekkür etti. Sağduyu nedeniyle otobüş şöförünü tebrik eden Beyazgül, "Çalışma arkadaşımız yapılması gereken doğru hareketi yapmıştır. Otobüste hastalanan yolcuyu hastaneye yetiştirmiştir. Can, sağlık ve sıhhat her şeyden önemlidir. Bir insanın hayatını kurtarma bilinciyle hareket eden arkadaşımızı duyarlılığı nedeniyle kutluyoruz" diye konuştu.

Halk otobüsü şöförü Mahmut Tiler ise yaşadığı o anları "Seyir halindeyken vatandaşlarımızın uyarması sonucu bir vatandaşın fenalaştığını teyit ettim. Hiç vakit kaybetmeden hastaneye doğru hareket ettik. Araçta başka yolcular da vardı ama herkes bu hareketi anlayışla karşıladı. Hastaneye zamanında götürülerek müdahale edilmesini sağladık" diye konuştu.