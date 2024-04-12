Haraca bağlanmak istenen iş yeri bir haftada ikinci kez kurşunlandı! ‘Can Dalton’ saldırısı kamerada | Video
Esenyurt’ta bu hafta başında motosikletli iki saldırganın hedefi olan iş yeri motosikletli iki saldırgan tarafında yine kurşunlandı. ‘Can Dalton’ adını kullanan çete tarafından 10 milyon haraç istendiği iddia edilen iş yerinin ikinci kez kurşunlanması kameraya böyle yansıdı.
BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ
Pazartesi günü yine motorla gelen iki şahıs tarafında kurşunların hedefi olan iş yeri, dün gece saatlerinde yine saldırganların hedefi oldu. İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, daha sonra kaçtı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar camda kurşun izlerine rastlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler inceleme başlattı. Yaşanan silahlı saldırı anı kamera böyle yansıdı.
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