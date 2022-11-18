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OTOMATİK OYNAT
03:11
Harami yaylasında sonbahar manzarası | Video 18.11.2022 | 11:08
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Sultanbeyli'de lüks otomobilin farını çalan hırsızlar kamerada | Video 16.11.2022 | 09:41
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Bursa'da otomobil ile çarpışan bisiklet sürücüsü böyle sürüklendi | Video 27.10.2022 | 12:53
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Mersin'de DEAŞ'ın finansörlerine operasyon: 1 gözaltı | Video 18.11.2022 | 10:24
01:24
Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı | Video 05.11.2022 | 10:02
01:35
Arnavutköy’de elektrik kabloları böyle patladı | Video 19.11.2022 | 09:18
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Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı | Video 19.11.2022 | 09:18
01:18
İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına 8 kilo un döktü 18.11.2022 | 18:54
00:23
AK Partili Hızal, su basan pazar yerini paylaşarak tepki gösterdi 18.11.2022 | 17:51
02:14
Son Dakika: İzmir’i sağanak vurdu: Yollar göle döndü | Video 18.11.2022 | 17:07
06:02
18 yaşında kazada hayatını kaybeden Berfin'in ailesi ilk kez konuştu | Video 18.11.2022 | 16:13
03:47
Okey masasında tartıştığı kişi otomobilini kundaklandı | Video 18.11.2022 | 16:34
01:35
Seyyar satıcıların kavgası kanlı bitti: 1 ağır yaralı | Video 18.11.2022 | 15:50
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Öfkeli damat dehşet saçtı: Kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü | Video 18.11.2022 | 14:31
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Hastanede serum takılan demir çubuklarla birbirlerine saldırdılar | Video 18.11.2022 | 13:35
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Fatih’te siyanürden ölen 4 kardeşin evine hırsız girdi | Video 18.11.2022 | 13:38
Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Harami Yaylası sonbaharda eşsiz doğa manzarası ile hayran bırakıyor.