Video Yaşam Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi | Video

Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi | Video

Hatay'da 8 ayrı noktada çıkan hortum böyle görüntülendi | Video
17.06.2021 | 08:43

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizin 8 farklı noktasında çıkan hortum korkuttu.

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Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan mahallesinde bulunan denizde hortum çıktı. Art arda açıklarda çıkan 8 ayrı hortum görüntülenirken, kısa süre sonra sona erdi.

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