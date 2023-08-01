Havadan ve karadan 25 kişilik ekiple aranan köpek 88 saat sonra bulundu | Video 01.08.2023 | 11:08 Antalya’da eğitim için getirildiği barınaktan kaçan 7 aylık Dutch Shepherd cinsi köpek 88 saat sonra bulundu. Türkiye'de nadir bulunduğu belirtilen köpeğin 1 yıllık zorlu bir eğitimin ardından Antalya’da özellikle yaz aylarında Likya yolunda kaybolan turistlerin arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev yapması bekleniyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'da yaşayan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Ali Demirel'in sahiplendiği 7 aylık Dutch Shepherd cinsi köpek, eğitim için götürüldüğü Döşemealtı İlçesi'ndeki barınaktan kaçtı. Köpeğin kaybolmasının ardından gönüllü kişilerden oluşan 25 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Drone ve karadan 22 kilometrelik alan didik didik arandı. Köpek 88 saat sonra ormanlık alan içerisinde bitkin bir şekilde bulundu. Antalya'da özellikle yaz aylarında Likya yolunda kaybolan turistlerin arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev verilmesi beklenen köpeğin 1 yıllık zorlu bir eğitimden geçeceği ifade edildi.Köpeğin eğitimini ve bakımı üstlenen AKUT gönüllüsü Ali Demirel, "Bu köpeği Antalya'da doğada arama kurtartmada kullanmak üzere sahiplendik. Farklı eğitim merkezlerinde eğitim almaya devam ediyor. Döşemealtı ilçesine gittiğimiz zaman oradaki kalabalıktan korkarak kaçtı. Ben de profesyonel arama kurtarma arkadaşlarımdan yardım talep ettim. 25 kişilik bir ekip kurduk. 88 saat aradık, aradığımız bölgede bir daha arama yaptık. Bir yerde görüldüğünü duyduk, oraya yem bıraktık. Bulunduğumuz yerden 2 kilometre aşağında gece saatlerinde çalılıkların arasından bir ses duyduk. Köpeğimizi oradan sağlıklı bir şekilde aldık. Bu inancın zaferi oldu. Köpeğin nasıl bulunabileceğini daha önce bu işlerde görev yapan arkadaşlara sorduğumuzda bize, 'İşiniz çok zor, temas kurmanız gerekiyor' dedi. 22 kilometrelik bir alanı havadan karadan taradık" dedi.Köpeğin Antalya'da özellikle yaz aylarında Likya yolunda kaybolan turistlerin arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacağını belirten Demirel, "Doğada kaybolan vatandaşlarımızı bulmada kullanacağız. Hollanda Çoban Köpeği olarak biliniyor. 1 yıl süren disiplinli bir eğitimden geçecek. Nadir bulunan bir köpektir. Zorlu bir süreç bizi bekliyor" açıklamasına yer verdi.