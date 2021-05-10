Husumetlisi tarafından baltayla yaralandı | Video
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Bursa’da bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu kişi tarafından baltayla yaralandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak-verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Tarık U.(27) ile Mustafa Y.(37), sokak ortasında buluştu. Tartışmaya başlayan ikili, daha sonra kavgaya tutuştu. Kavganın büyümesiyle Mustafa Y., aracının bagajında bulunan baltayı alarak Tarık U.'ya saldırdı. Bacağından ve belinden baltayla yaralanan Tarık U., yere yığılırken Mustafa Y., olay yerine geldiği araca binerek kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Tarık U., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli Mustafa Y.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.