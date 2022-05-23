Video Yaşam Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video
Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video

Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video

23.05.2022 | 09:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video 01:37
Iğdır Ovasından görüntülenen Ağrı Dağı göz kamaştırıyor | Video 23.05.2022 | 09:52
Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video 00:13
Van’da 8 organizatör tutuklandı | Video 23.05.2022 | 09:34
İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video 01:24
İstanbul’da düzensiz sığınmacılara soluk aldırılmıyor: 199 kaçak göçmen daha yakalandı | Video 23.05.2022 | 08:55
Ankara’da ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü | Video 00:30
Ankara'da ahşap evde çıkan yangın, söndürüldü | Video 23.05.2022 | 09:05
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, faciadan dönüldü | Video 04:28
Kontrolden çıkan araç halı sahaya uçtu, faciadan dönüldü | Video 23.05.2022 | 08:54
Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta | Video 05:46
Türkiye’nin ilk Peynir Müzesi Kars’ta | Video 23.05.2022 | 08:36
E-5’teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 00:46
E-5’teki düğün konvoyunda havaya ateş açan magandalar kamerada | Video 23.05.2022 | 08:42
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 02:52
TEM’de bir minibüs ve iki yolcu otobüsü zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı | Video 23.05.2022 | 08:35
SON DAKİKA! İzmir Karaburun ve Dikili’de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 02:08
SON DAKİKA! İzmir Karaburun ve Dikili'de orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Video 22.05.2022 | 16:31
Hastanede dehşete düşüren anlar kamerada! Öfkeli baba önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı | Video 06:17
Hastanede dehşete düşüren anlar kamerada! Öfkeli baba önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı | Video 22.05.2022 | 15:40
Fatıma’nın yüzü artık gülecek | Video 02:04
Fatıma'nın yüzü artık gülecek | Video 22.05.2022 | 15:39
Kadıköy’de ofisinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı | Video 04:22
Kadıköy’de ofisinde ölü bulunan diş hekimi Şeyma Biran son yolculuğuna uğurlandı | Video 22.05.2022 | 15:05
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 01:14
Gençlerin sokak ortasında boks müsabakası gibi kavgası kamerada | Video 22.05.2022 | 15:05
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 01:10
Tekirdağ’da vahşet! 6 yaşındaki kızını parçalara ayırarak öldürdü | Video 22.05.2022 | 15:05
Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti | Video 00:34
Tır arkasında ölümüne patenli yolculuğa yoldan geçen sürücü müdahale etti | Video 22.05.2022 | 13:21
Niğde’deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 04:21
Niğde'deki kazada acı gerçeği Bakan Soylu açıkladı | Video 22.05.2022 | 13:21
Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 02:07
Akaryakıt istasyonunda panik anları kamerada | Video 22.05.2022 | 12:34
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1’i hamile 3 yaralı | Video 07:00
E-5 karayolunda feci kaza kamerada! 1'i hamile 3 yaralı | Video 22.05.2022 | 12:19
Düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa çarptı | Video 00:39
Düğün konvoyundaki cip, bahşiş isteyen çocuğa çarptı | Video 22.05.2022 | 12:21
Mehmet Ali Erbil’le davalık olmuştu! Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı | Video 03:19
Mehmet Ali Erbil'le davalık olmuştu! Ece Ronay, hukuk mücadelesini kazandı | Video 22.05.2022 | 12:20

İklimi ve coğrafi yapısıyla "Doğu'nun Çukurova’sı" olarak bilinen Iğdır Ovasından Ağrı Dağı göz kamaştırıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile "Türkiye'nin çatısı" olan Ağrı Dağı, Mayıs ayında yağan kar ile birlikte yeniden beyaza büründü. Beyaz gelinliğini yeniden giyen Ağrı Dağı, beyaz örtüsüyle Iğdır Ovasından göz kamaştırıyor. Büyük bir kısmı Iğdır'da bulunan Ağrı Dağı, Iğdır Ovasındaki yeşillik ile bütünleşince de manzarası insanları kendine hayran bırakıyor. Iğdır Ovasının yeşil alanları ile beyaza bürünen Ağrı Dağı birlikte Iğdırlılara adeta bir tablo güzelliğini yansıttı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA