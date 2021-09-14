İstanbul Bahçelievler'de fabrika yangını!

İstanbul Bahçelievler'de yatak ve baza imalatının yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde yatak ve baza imalatın yapıldığı fabrikada Henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. İçeride çalışan işçiler yangın üzerine kendilerini dışarı attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de dahil olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları yoğun çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı.