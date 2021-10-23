Video Yaşam İstanbul Beylikdüzü'nde öğrencilerin kemerli kavgası kamerada
İstanbul Beylikdüzü'nde öğrencilerin kemerli kavgası kamerada

İstanbul Beylikdüzü'nde öğrencilerin kemerli kavgası kamerada

23.10.2021 | 10:33

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İstanbul Beylikdüzü'nde iki farklı lisenin öğrencileri, sokak ortasında birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İki farklı lisenin öğrencileri, caddede buluştu tartıştı. Sözlü tartışmanın ardından öğrenciler, kavga etmeye başladı. Öğrenciler birbirlerine tekme, tokat ve kemerle saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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