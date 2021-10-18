Video Yaşam İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video

18.10.2021 | 09:20

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da haftanın ilk iş günün yağmur yağışıyla birlikte birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. İşlerine ve okula giden vatandaşlar, servis, toplu taşıma, kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

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Haftanın ilk iş gününde yağmur yağışıyla birlikte trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı. Kadıköy D-100 Karayolunda her istikamette yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 63 olarak ölçüldü.

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