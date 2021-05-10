İstanbul'da korku dolu anlar! Kereste fabrikasında yangın
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İstanbul Silivri'de kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Doktor Cemal Kozanoğlu Sokak'taki kereste fabrikasında yaşandı. İmalathane bölümünde dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, diğer bölümlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında fabrikanın imalathane bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.